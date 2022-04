Aziz EL AZZAOUI

16 ans d’expérience en Recherche Et Développement. Spécialiste en systèmes distribués n-tiers et mobiles. Gestion de projet de la définition des besoins à l’exploitation.



Mes compétences :

Java

C++

XML

Python Programming

PKI

Microsoft Windows

Macromedia Flash

JavaScript

Java Card

HTML

FLEX

C Programming Language

Android

XML-RPC

Windows Phone

Web Services

UNIX

UML/OMT

Synergy

Sybase

Struts Web Application Framework

Spring Framework

SQL

SOAP

RIA

Perl Programming

Oracle PL/SQL

Oracle

Objective C

MySQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Office

Macromedia Suite

Mac OS X

Linux

LDAP

Java 2 Micro Edition

Java 2 Enterprise Edition

Iphone OS

Hibernate

HSQLDB

GAMMA

FACIL

Europ Assistance

ECLiPSe

DB2

Cognos Impromptu

Borland JBuilder

Bash

Audit

Active Server Pages

AIX UNIX

PHP