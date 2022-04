Titulaire d’un diplôme TS en systèmes et réseaux informatiques,une licence professionnelle en administration des systèmes et d’applications, et un Master en Sécurité des Réseaux et systèmes. a travers mes stages ainsi que mes expériences professionnelles j'ai pu acquérir et pratiquer l’étude théorique acquise lors de mes formations.



Mes compétences :

IITIL