Aziz HELLAL

Since 2010 - Credit Portfolio Management at BNP PAM



Absolute Return Fund

Legacy portfolio CSO and CPPIs





2006-10 - Quantitative & Portfolio Risk at Fortis Investments :



(i) Monitoring des CPPI:

Contre valorisation des « Structured Notes » et des portefeuille synthétiques.

Contrôle et suivi des paramètres de gestion (« Leverage », « Hedge Ratio », « GAP », « Cushion », « Deleverage/Releverage Trigger »).

(ii) Développement d?un outil d?attribution et de suivi de performance des stratégies de corrélation mises en place dans chaque portefeuille synthétiques de CPPI.

Analyse des P&L en fonction des mouvements de marché.

(iii) Proposition de stratégies (Long/Short corrélation) en optimisant le Hedge Ratio (prenant en compte les orientations de marché). En fonction des stratégies du manager, proposition de portefeuille optimale (aide à la décision).

(iv) Optimisation de portefeuille synthétiques pour les CDO : Développement d?un programme linéaire sous contraintes d?inégalités. Etude de différentes fonctions économiques à optimiser.

Etude de l?algorithme du simplexe.

(v) Proposition « Trade Ideas » dans le but d?optimiser la qualité du portefeuille et d?améliorer la qualité de la structure. Proposition de portefeuille optimal pour les nouveaux « deal » (Ramp Up).



? Approfondissement des connaissances quantitative du « risk » de credit:

(i) Modèles de rating des tranche de CDO Corporates synthetiques S&P (SROC) et Moody?s (Metric).

(ii) Modèle d?évaluation d?un « credit default swap » (interpolation par spline cubiques, inversion de matrice et calcule de la structure par termes des probabilités de défauts).

(iii) du modèle d?évaluation (copule gaussienne et détermination de la distribution des perte du portefeuille homogène par la méthode d?arbre) des tranches de CDO standard (iTraxx & CDX), ainsi que la théorie des « bases corrélations » de JP Morgan.

Détermination quotidienne des « base corrélation » après avoir récupéré les prix des tranches contribué par Markit (utilisation de plusieurs méthodes d'optimisation pour résoudre f(x) = 0 ou pour l'évaluation d'une d'intégral).

(iv) la théorie du « pricing » de CDO « bespoke » : « mapping » de corrélation et calcul du « fair spread » de la tranche par les bases corrélations.

? Développement en C++:

(i) « pricer » de CDS (« single name » & index)

(ii) « pricer » de tranche standard (iTraxx et CDX)

(iii) Étude des différentes méthodes de « pricing » de tranche de CDO « bespoke » à travers les différentes façons de « mapper » la corrélation.



Mes compétences :

Gestion d'actifs

Finance de marché

Gestion de portefeuille

Gestion du risque

Finance

Bloomberg

Asset management