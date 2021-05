Je suis actuellement consultant en IFRS9 Provisioning modeling et en statistiques modelling. Je developpe des modeles statistiques et des analyses d'impact. Je pilote aussi le developement de modeles de scoring, de segmentation et de prediction



Mes compétences :

Statistiques

Veille stratégique

Econométrie

SPSS

Data mining

Big Data

SAS Enterprise Guide

SAS BASE

Normes IFRS