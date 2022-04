Aziz JOUMADY

Consultant Calypso



Compétences Calypso :

Architecture du système Calypso

- Health-Check

- Optimisation de la performance



Développement custom

- Engine

- Interfaces Front et Gateway messages

- Interfaces référentiels (Tiers et Market Data)

- Pricer

- Scheduled Task

- Workflows

- Migrations via workflow custom

- Gestion de la configuration (CalypsoML et autres)



Compétences techniques :

Architecture système d'information financier

- Environnement Unix

- Environnement Base de données Oracle et Sybase

Mise en place environnement d'intégration continue

Programmation objet, Base de données relationnelles



Connaissances fonctionnelles :



Process back-office (cycle de vie d'un trade)

- Trade (Rollover, Rollback, Termination, Exercice)

- Incoming Confirmations (matching)

- Outgoing Confirmations (Règles de confirmations)

- Paiement



Produits dérivés (contexte OTC)

- Options sur actions et indices

- Swap



FX/MM

- FX

- FXSwap

- FXOption

- FXForward

- IRD

- Cash

- CallNotice



Fixed Income

- Bond

- Repo



