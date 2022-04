Aziz KOUADRI

Dans la vie on a appris beaucoup de choses certes les diplômes ou autres sont très intéressant mais un autodidacte reste une personne qui peut toucher a tout vue son parcours relationnel et active ce un milieu très impressionnant pour les affaires.

je suis devenu une personne qui adore travailler surtout en partenariat ...

je fait le déstockage Europe

l immobilier a l international Turquie Espagne France.

bâtiment: béton décoratif et application résine époxy décoration et aménagement

traitement de sable physique et chimique: pour des mises en relations surtout..

exploitation du sable jaune et sable lave

machine pour l hourdis parpaing pave italienne et espagnole

emballages et d autres activités reste pour notre objectif proche.

maintenant je suis dans l importation sarl imes sport ...notre objectif c est d être a la hauteur de nos clients et valoriser notre activités a l international.