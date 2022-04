Aziz LADIKI

1991 Diplôme de technicien en Electricité Générale.

Niveau Baccalauréat série Science Expérimentale



EXPERIENCES PROFESSIONNEL

Société SIGMATEL :chef de équipe LE ; 6/2/2012

 Installation des équipements GSM ZTE et GSM HUAWIE

 Et des équipements de transmission ALCATEL/ HUAWIE (cite mobil)

 configuration du système de transmission





Societe MOBISERVE MAROC :Superviseur Le 17/1/2011 ou 30/10/2011

 Installation des équipements GSM HUAWIE 3G et ERICSSON /3G

 MESURE (VSWR)

 CHARJE DACSEPTENTE Des CITES INSTALES



Societe PROTELCO MAROC : Superviseur Le 20/01/2010

 projet optimisation avec « MIDITELECOM ». (3G NOKIA)

 Configuration du système /Sarl /SAGEM/NEC/ de transmission radio

 Projet Médite BSS levé des réserves Clean UP des cites

 Contrôle de l installation du système d antennes électrification des cites « 3G

 Intégration des sites 2G(services LMT ET A acceptante avec NSN et médite



Societe OTELECOM : Superviseur Le 14/05/ 2009



 Installation BTS 3900 GSM 1/ HUAWIE/ SWAPE/ de /2G /de 3G/

Installation des équipements de GSM projet 3G «MEDITEL et WANA¨)

 Transmission (NEC)

 Alignement du system DBM.

 Configuration adressage.



Société SNIME ETSR GROUPE ; Superviseur le 07/10/2007 ;

 Installation complète d’antennes GSM et des équipements de tran

(SAGEM projet WANA)

 Configuration Adressage et Alignement du system DBM.

 Transport des équipements sur site. PROJET (WANA )

Société AFRIC MONTEL : Technicien le 24/06/2006 :

 Installation RF /GF projet optimisation avec « MIDITELECOM ».

 Installation indoor et des BTS siemens (BTS 240/60/20)

 Installation et alignement des PDH siemens.

 Acquisition des sites ROFTOOP/ GF

 Génie civil des sites ROFTOOP/ GF

 Mesure VSWR et DTF (Site Master)



Société TELCABO MAROC : Technicien le 29/04/02 :

 Installation des équipements GSM /ERICSSON

(WND & AWT, RFTOOP & GF)

 Mesure : VSWR

 Mesure : ORTMETRE (Masse de terre)

 Intégration : DBM et des extensions de BTS.

 Maintenance des sites : Elimination des secteurs, ajout de secteurs.

 Maintenance : Des alarmes (climatisation redresseur box Alarme)



Société INTELTEC MAROC : Technicien en telecommunicaons le 21/05/01:

 Maintenance des sites MEDITEL phases 1 et 2 et 3 environ le Maroc

 Chargé d’acceptante des sites MEDITEL de toutes les réserves du chantier

GSM

 Installation indoor des BTS (2202/2301/BS240/60)

 ANTENNE/FEEDER/JUMPER/TERRE

 BTS /REDRESSEUR/BATTERIE/TGBT/LES ALARMS

TRANSMISSION

Installation des MW .ERICSSON

Alignement

 Mise en service (MSM /SRAL)

Extension RBS.

Electrification des sites



Société SIEMENS : Technicien le 11/12/2000 :

 Stage en intégration des sites par service LMT et configuration et maintenant système des alarmes RBS majeur et mineur. EQUIPEMENTS SIEMENS



Société LINFRA MAROC : Technicien le 16/01/2000 :

 Installation complète d’antennes GSM et des équipements de transmission (SAGEM ET SIEMENS)

 Configuration et alignement du system DBM.

 Transport des équipements sur site.



Divers :

 Permis de conduire catégorie « B »

 Passeport



Mes compétences :

CORDINATEURE