Aziza AIT EL HASSANE

Je suis une femme joviale, humaniste et entière. Pour moi, tout est prétexte à passer du bon temps et à rire. Je suis fidèle à ma famille et à mes proches. Ils sont mes sources d’inspiration, de force et de sérénité.



Sociable et bienveillante, je m'applique à apporter le meilleur de moi-même. Une bonne entente et une ambiance conviviale sont primordiales afin de travailler ensemble efficacement.



À l’écoute, je mets un point d’honneur à établir une relation de confiance courtoise et franche avec mes interlocuteurs. Je sais être disponible, patiente et compréhensive tout en gardant les distances appropriées.



Enthousiaste, je communique facilement mon mon courage et ma ténacité aux personnes qui ont besoin d’être accompagnées. Ceci afin de les aider à accomplir leurs projets par eux-mêmes et qu’ils en soient fiers. On dit de moi que j’ai un leadership naturel et que mon management est participatif.



Pragmatique, j’ai une vision proactive des actions à accomplir et n’hésite pas à proposer ou à prendre des initiatives appropriées pour atteindre les objectifs visés. Également réactive, je suis rarement déstabilisée et m’adapte assez facilement face aux situations délicates et difficiles.



Afin de toujours être plus efficace, je m’informe et me forme à longueur de temps dans tous les domaines qui se présentent à moi. Ce qui me permet de palier rapidement à un manque de connaissance ou de proposer des solutions innovantes.



Mes centres d'intérêts :

La pratique du Théâtre d’Improvisation et du Yoga, la Cuisine Végétalienne, la musique Électronique et Rock, l’entreprenariat Social, Solidaire et Écologique, le Cinéma et les Séries, le Café, la Psychologie, les Sciences Humaines, l’Histoire, l’écosystème des Start- Up, l’Esthétique (Certifiée par l’école Élysées Marbeuf), Mon Chien et ses potes...



Mes compétences :

Relation presse

Community management

Webmarketing

Chargée de communication

Réseaux sociaux

Community manager

Production audiovisuelle

Chef de projet

Communication

Gestion de projet

Rédaction

Evénementiel

Stratégie