Julie-Eve ZENATI

Diplômée d'un cursus Grande Ecoles et d'un MBA en Marketing, j'ai co-fondé La Centrale IT pour apporter un peu de transparence et de couleurs au monde de l'IT.



Toujours à l'écoute d'opportunités, n'hésitez pas à me contacter via Viadéo.

Au plaisir,



Mes compétences :

Analyse des ventes

Veille concurrentielle

Négociation commerciale

Analyse stratégique

Plan média

BtoB commercial

Vente

Luxe

Marketing

Organisation

BtoB

Gestion de portefeuille

Gestion de projet

Agile Scrum

Webmarketing

Google analytics

Réseaux sociaux

Google Adwords