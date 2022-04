Elsa FEUGUEUR

En charge des Grands Comptes chez ZEBAZ- Editeur de solutions d’intelligence commerciale et marketing B2B



N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un de nos services de :

- Mise à disposition et mise à jour de Base de Données (SAAS)

- Génération de leads

- Opération de Télémarketing

- Outil d'aide à la prospection commerciale



Mes compétences :

Leadership

Fidélisation client

Négociation

Management commercial

Entrepreunariat

Développement commercial

Relationnel