Raphaëlle FOUCAT

J'occupe actuellement le poste de Revenue Manager Senior au sein du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. Je suis en charge d'un portefeuille d'une quinzaine d'établissements (Montagne / Mer - Premium / Village Club et Résidence) sur les destinations suivantes : Avoriaz - Normandie - Nord/Picardie - Croatie.



Mes différentes expériences au sein de l'industrie hôtelière, me permet d'avoir de solides connaissances en terme de Revenue Management, E-distribution, problématiques hôtelières et ceci quelques soient les caractéristiques des établissements (luxe, Boutique hôtel, châteaux, résidence hôtelière, 2* au 5*) et quelque soit la destination.

En effet j'ai pu gérer une multitude d'établissements de différentes destinations (Montagne / Normandie / Nord / Bretagne / Paris / Paca / Guadeloupe / Croatie / Alsace) ce qui me permet de connaitre les différents marchés et donc de m'adapter à celui de l'établissement dont j'ai la charge.



Mes compétences :

Revenue Management

Yield Management

Tourisme

Hôtellerie

E-distribution