Céline BÄHLER

Ayant effectué ma formation à l'ESCAET Aix en Provence, je m'intéresse aux problématiques liées à la gestion du Travel au sens large: je suis spécialisée dans le Corporate Travel afin de développer une véritable expertise de ce secteur aux besoins spécifiques.



Dans un fonctionnement global, les déplacements professionnels concernent également les ordres de missions, les solutions de réservation de voyages, de paiement et de gestion des note de frais.

Dans cette optique, il me paraît nécessaire de comprendre l'historique et l'évolution du business model des acteurs, leurs interactions, leurs enjeux, leurs modes de rémunération et leur connectivité entre les différents outils. Je parle ici d'éditeurs de solutions technologiques, de Travel Management Companies, des hébergeurs, des transporteurs, des acteurs du MICE et des sociétés de consulting.



Il s'agit également de comprendre l'évolution des déplacements professionnels dans les entreprises, de leur tendance à devenir un poste de coût très important à optimiser, tout en intégrant les besoins et devoirs des entreprises comme la RSE.





Mes compétences :

Travel management

CORPORATE

Revenue management

Achats

TRAVEL

Location de voitures

Gestion de projet

TOURISME

Optimisation

Fleet management

Event management