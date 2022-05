Pauline BAUDEMENT

Je suis actuellement en stage au sein de l'éditeur Applicatour et pour des missions de marketing stratégique et opérationnel.

Durée : 6 mois (mai-novembre).

Détails des missions à venir.



Ce sont toutes les problématiques liées à la création de solutions technologiques de gestion des entreprises du tourisme qui retiennent particulièrement mon attention. J'ai d'ailleurs fait le choix de poursuivre mes études en MBA Spécialisé International Travel Management (Leisure Travel et Gestion de projet IT) afin de renforcer mon expertise et ma connaissance des nouvelles pratiques et des enjeux liés aux nouvelles tendances numériques et technologiques.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Marketing produit

JScript, CSS, HTML

GDS

Gestion de projet informatique

Sales