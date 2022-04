En poste au conseil régional Midi-Pyrénées depuis le 4 janvier 2016, affectée à la Direction des Affaires Financières et du Budget, où je suis chargée d’assister l’administration des outils du système d’information financier : progiciel financier et outils associés, base de données financière (catalogue financier) : contrôle du transfert et de la saisie de données.