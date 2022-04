Aziza ZGAOUA

C'est en 2010 que j'ai intégré l'entreprise SFR, en tant que vendeuse en Espace SFR. J'ai ensuite évolué au poste de Conseillère en Relation Client, en 2011.

En parallèle de mon travail, je développais mon réseau personnel sur les réseaux sociaux. Rapidement, le sens du service que j'avais pour les clients en agence s'est étendu à ces réseaux, afin de rendre service à mes contacts et à mes amis.

Grâce à cette expérience et cette expertise, mes fonctions au sein de l'entreprise ont évoluées. Je suis aujourd'hui Community Manager et c'est sur les réseaux sociaux que j'apporte désormais mon aide aux clients SFR.