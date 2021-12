Azizi AHMED

Baccalauréat section Technique 1992



Diplôme National dingénieur génie industriel 1997



Science et Technique : Gestion des projets, , Maintenance Industriel, Pilotage des projets étude et contrôle, direction des services technique et Méthodes.

, Gestion de production, Énergie, conception technique, électricité BT.MT.HT, Fluide climatisation, Froid centrale négatifs & divers

Structures et diverse construction BTP

Electrotechnique, Automatique, Mécanique (Formateur privé)



Informatique : Très bonne maîtrise en général, DAO.CAO .ERP. AUTOCAD .REVIT

, 3DS max, GTC, GMAO, Solid works, Ms Project

Langues :

Arabes, Français (couramment)

Italien (couramment).

Anglais- (moyen)



Mes compétences :

interventions hors équipe maintenance

Solidworks

Sieges

Microsoft Project

Corps

Autodesk Revit

Autocad

3D Studio Max