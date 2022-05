Bonjour,



Je suis Mohamed Hamzaoui, je suis Tunisien et j'habite à

Tunis actuellement.

je suis diplomé en 1996 : Master en sciences appliquées : Hébergement.

j'ai effectué des stages et j'ai occupé les postes de Réceptionniste, Chef de Réception et Directeur de nuit en plusieurs Hôtels à Tunis, en Allemagne, en France et à Bahrain.

je suis sérieux et dynamique et je cherche un poste stable.



Tel : 00216 24 647 157

Email: ham.mohamed@yahoo.fr





Mes compétences :

MICROS OPERA

Microsoft Excel

Microsoft Word

MICROS FIDELIO

Intranet