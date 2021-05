Azzedine DJEROUROU

Conseils pour contacter AZZEDINE



mise en place solutions pratiques (un plan d'action précis avec des résultats garanties) conforme aux normes ISO (une solution technique + un outil informatique)



1. Mise en place de solutions pour la maintenance et lentretien du matériel de lentreprise avec une amélioration continue des indicateurs de performances



2. Mise en place de solutions pour réduire les coûts de maintenance et de réparations du matériel de production (secteur BTPH)



3. Mise en place de solutions pour lidentification et la maîtrise des coûts cachés dans un projet



4. Mise en place de solutions pour maîtrise des coûts dun projet



5. Mise en place de solutions pour la maîtrise des délais dun projet



6. Mise en place de solutions pour une maîtrise et pilotage des contrats et marchés



Assurer des formations en management de projets selon le cursus PMP ou PgMP

Consulting au sein des entreprises dans le domaine management de projets international



Mes compétences :

Strategie

Management des projets

Droit des affaires

Btp

Gestion des projets

Management des achats

MBA

Direction de projet