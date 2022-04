Christelle DUPOUX

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Après avoir suivi une formation supérieure en droit public et droit communautaire, j'ai orienté ma carrière vers l'achat public, et ce pendant 10 ans, pendant lesquels j'ai notamment créé puis managé le pôle marchés publics d'un organisme institutionnel.



J'ai à présent décidé de me tourner vers l'accompagnement et la formation en marchés publics.



Dans le cadre de MARCHES PUBLICS PARTNER, j'apporte ainsi mon expertise d'ancien acheteur public :





1 - AUX ENTREPRISES SOUHAITANT REMPORTER DES MARCHES PUBLICS :



- Après avoir décrypté avec elles le dossier de consultation, je les assiste dans l'élaboration d'un dossier de réponse conforme aux attentes de l'acheteur, complet et pertinent (candidature, offre, mémoire technique);



- Je réponds à leurs questions sur la réglementation des marchés publics;



- Je les accompagne dans l'exécution de leurs marchés : comment exécuter les prestations, traiter les aléas, éviter les pénalités, prévenir les litiges...



- Je leur propose des formations ciblées correspondant à leur problématique:

Quatre thèmes de mon catalogue leur sont particulièrement dédiés : comment répondre à un marché public, comment gérer l'exécution du marché, la rédaction du mémoire technique, comment mettre en valeur sa politique RSE...

Il est également possible d'organiser des sessions en intra.



2 - AUX ACHETEURS PUBLICS SOUHAITANT BENEFICIER D'UNE EXPERTISE ACCRUE, EXTERIEURE ET INDEPENDANTE :



- Je relis leur dossier de consultation;



- Je leur apporte une assistance complète dans la passation de leur marché, de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché;



- Je réponds à leurs questions ponctuelles sur la réglementation des marchés publics;



- Je les assiste dans l'exécution de leurs marchés;



- Je leur propose des formations adaptées à leurs besoins :

De la sensibilisation aux règles de la commande publique jusqu'aux stages de perfectionnement ou encore des sessions leur permettant d'approfondir des points précis de la réglementation (par exemple : les prix, la sélection des offres ou encore comment éviter les contentieux), je mets à leur dispostion un catalogue exhaustif complété par des formations intra sur mesure.



Je suis membre du réseau interministériel des juristes de la commande publique.





3 - AUX ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE :



Je conçois et anime leurs modules de formation généralistes ou spécialisés en marchés publics, en inter ou en intra.



Selon le cahier des charges, les modules s'adressent aux acheteurs publics qui veulent se professionnaliser mais aussi aux entreprises qui souhaitent appréhender les appels d'offres dans le cadre de formations spécialement dédiées.



Je dispense également des cours aux étudiants de grandes écoles, notamment l'Ecole des Mines d'Alès, et aux stagiaires de CAPFORMA, organisme de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du VAR.



Je travaille en étroit partenariat avec des consultants du Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées, dans le cadre du groupement "les experts du grand sud" et collabore régulièrement avec une société des Alpes Maritimes, MARCHE SOFT. Avec celle-ci,nous avons co rédigé un guide pratique sur le mémoire technique et travaillons à d'autres actions communes, comme l'organisation de web conf.

La première, organisée en mai 2015, a porté sur les droits et obligations des parties en phase d'exécution des marchés publics.









Je serai ravie d'échanger avec vous prochainement.



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Appels d'offres

Marchés publics

Juriste

Formation