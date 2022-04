El Hadji Tidiane GAYE

Je suis responsable des services de l'entreprise ayant trait à la transmission de la voix, de données et de supports vidéo ;de garantir la connectivité à toutes les applications par la gestion proactive et efficiente de l’environnement multiutilisateurs LAN/WAN ;exécuter les configurations de systèmes, tels qu’approuvées dans les processus de gestion du changement de l'entreprise ;installer et configurer le matériel et les logiciels standard de l'entreprise, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les imprimantes, les scanneurs et autres périphériques pertinents, et en faciliter le fonctionnement ;assurer le suivi avec les prestataires de services pour garantir la continuité des services; administrer les systèmes d’information de l’entreprise, y compris l’entretien de routine, le dépannage, la maintenance et les mises à niveaux ;apporter un appui technique au personnel en ce qui concerne les incidents sur le matériel, les logiciels et les services de réseau disponibles ;faciliter la préparation et la conduite de sessions de vidéoconférence ;jouer un rôle clé dans le processus de gestion des incidents, y compris travailler conjointement avec d’autres ingénieurs HP ;travailler en collaboration avec le coordinateur de TI de l'entreprise pour tous les problèmes liés aux TIC et préparer des rapports hebdomadaires ;apporter assistance au Directeur dans la détermination des exigences et spécifications d’équipements.



Passionne de l'informatique et des nouvelles technologies en général, j’ai des compétences qui sont toujours appréciées par mes employeurs et je m’adapte vite avec les logiciels des utilisateurs.



Mes excellentes relations humaines me permettent d'intégrer facilement dans une équipe, mais aussi pour répondre aux attentes de mon superviseur et avoir d'excellentes relations avec l'ensemble du personnel.







Mes compétences :

Attentif

Compétitif

RIGOUREUX

S'adapter

Cisco Certified Network Associate

JavaScript

SQL

Informatique

PHP

Java EE

Java Platform

Linux

Oracle

Rigueur

JQuery

Support informatique

Service client

Réseaux informatiques & sécurité