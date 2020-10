Azziz AKROUM

Ancien Attaché Parlementaire en charge des questions juridiques, ma fonction principale consistait à réaliser les travaux législatifs d'un député. Propositions de loi et amendements en priorité, je suis spécialiste également dans la veille législative.



Désormais, je suis Formateur Indépendant et Professionnel et je continue à donner des conseils aux entreprises en droit du travail et des conseils aux élus communaux.



Je suis formateur-enseignant dans plusieurs disciplines notamment le DROIT, DROIT DU TRAVAIL, LES RH, LE MANAGEMENT, LES QUESTIONS COMMUNAUTAIRES, LE MANAGEMENT, LA GESTION D EQUIPE ET L' ANGLAIS pour diverses enseignes :



- AFT IFTIM LORRAINE

- Ecole de Commerce BP ESC Freyming Merlebach Moselle

- ISEQ Metz

- Algorithm Metz

- BS Conseil Insming

- PIGIER Performance

- IPAC

- CCI Lorraine

- IFSI FORBACH

- M2I Formation

- COMUNDI France

- ELEGIA France

- CEGAPE France

- Straformation France

- Master Formation France









Enfin, professeur spécialisé dans les activités physiques et gymniques, ceinture noire de karaté 2eme dan, instructeur fédéral, je suis professeur spécialisé TAI BO auprès du public sportif mosellan et auprès du public professeur _ entraineur national et entraineur international formé en Angleterre.



Mes compétences :

Formateur

Sérieux et esprit entrepreneur

Dymanique

Anglais

Développement durable

DRH

Consultant

Droit

SPORT