B. JEAN-MARC

Actuellement agent commercial, conseiller immobilier indépendant chez SAFTI. Si l'immobilier vous attire et si le travail et les déconvenues ne vous font pas peur, si vous avez envie de réussir et avez une âme d'entrepreneur indépendant, contactez moi !



Auparavant, expériences multiples classiques d'officier de marine en activité, management, formation, gestion de personnel, mais aussi six années en Allemagne en milieu strictement allemand ...



Ouvert à opportunités, notamment celles permettant de travailler en milieu franco-allemand ou tout du moins en liaison avec l'Allemagne.



Mes compétences :

Allemand courant

Sécurité incendie

Diriger organiser les réunions

Personnel Gestion

Travail en équipe

Confidentialité des informations

Formation professionnelle

Organisation d'évènements

Organisation du travail

Écriture

Négociation immobilière

Franchise

Immobilier

