FRANCIS MIQUEL

La Qunenouillère

49220 Brain sur longuenée

angerscopies@wanadoo.fr

ecomic@orange.fr

06 07 80 96 90

tel 0 2 4 1 6 6 4 3 3 3



. Meilleurs voeux a tous pour 2015.



2014 se termine et m'amène a vous parler d'une autre corde à mon arc :

je reprends la formation et le training des commerciaux et vendeurs qui le souhaitent sur les Pays de Loire.

Renseignements par mail : ecomic@orange.fr



Se présente au

RESEAU VIADEO

Bonjour



Apres

2 ans au sein d’EDF Clamart,



20 ans TECHNICOCOMMERCIAL dans l’industrie, secteur MESURE CONTROLE REGULATION

sur un large secteur géographique dont les Pays de La Loire,



Diplômé Ingénieur EEMI 1980 ET CPPME 1998



8 ans dans la reprographie. et le milieu bancaire et immobilier,



Organisé et organisateur, Autonome et Rompu à la polyvalence commerciale et technique,



Actif et rompu aux méthodes commerciales en B to B et B to C, mais Adaptable a vos souhaits



En me rencontrant, vous pourrez approuver les différentes capacités que je peux vous apporter

et mon Home office qui est déjà opérationnel.



IMMEDIATEMENT DISPONIBLE, TOUJOURS PRET A APPRENDRE et M’ INTEGRER À VOS EQUIPES POUR RELEVER VOS CHALLENGES,



A la suite de notre entretien, et des capacités que nous mettrons en œuvre,

je vous proposerai mes services à un coût qui vous permettra de m’intégrer rapidement.



Je vous prie d'agréer mes respectueuses salutations.



Mes compétences :

Chef de secteur

Pack office

Gerant

Reprographie

Conciergerie

Secretariat

Immobilier

Imagerie

Commercial