Rompu à la médiation, j'étais Attaché à la Mairie de Bègles en qualité de Médiateur Social. Puis en détachement depuis 2009 auprès du Bailleur Social, la SAEMCIB, afin d'apporter des solutions dans les relations entre les locataires et entre le bailleur et les locataires. En charge également des problèmes liés à la sécurité sur l'ensemble du patrimoine.



J'ai contribue avec tous les acteurs et partenaires de la ville de Bègles au bon déroulement de l’opération de renouvellement urbain, dans le cadre de la politique de la ville.



Rapprochement du public en difficulté vers les dispositifs de droit communs, Pôle Emploi, Missions locales, centre de formations, etc….



Précédemment à ces missions ; chargé de la réinsertion des jeunes de la ville de Bègles par l'approche du sport, de la culture et l'organisation de séjours, par le biais de bourses projets.

Actuellement, chargé de location au service Gestion Immobilière à Vilogia. Je suis également impliqué dans le relogement dans le cadre de l'ORU sur le site de Terres Neuves à Bègles.