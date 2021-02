Bailleul MARIE-EMMANUELLE

Après 10 d’ingénierie des procédés, j’ai évolué vers des fonctions qualité, méthodes et organisation que j’ai moi-même créées, puis, vers la maîtrise d’ouvrage d'applications informatiques pour les ingénieurs, dans une même logique d’amélioration des organisations et de gestion du changement.



Avec 15 ans d’expérience en gestion de projets de toute nature, je suis à même d'accompagner des évolutions aussi bien applicatives qu’organisationnelles, en ayant une vision transverse de l’entreprise et de ses enjeux.



Contact: mebailleul@gmail.com



Mes compétences :

Management

Communication interne

Gestion budgétaire

Gestion de la qualité

Gestion de projet

Audit qualité

Organisation du travail

Travail multi-culturel