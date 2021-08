Bakhos FARES

Dynamique et motivé, toujours à la recherche de solutions innovantes dans les ventes et le marketing pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Capable de m'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise, les conditions et les responsabilités de travail tout en développant de nouvelles idées qui offrent des solutions à tous les types de défis.

Meneur d'équipe très organisé toujours motivé pour atteindre les objectifs et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

budgets

SAP

Outils bureautique: Pack office ( Word, Excel, Pow

Système d'exploitation Windows (98, NT, 2000, XP,

ERP: SAP, QAD, Cote Ouest...