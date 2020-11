Baley BEYE

Depuis mars 2018 Cofondateur AROBASE ALPHA cabinet de conseil (Paris 15ème)

Effectuer l'étude de faisabilité commerciale et financière, mener les démarches de création et de lancement des activités de formation, de tests psychotechniques et d'examen du code de la route.



Juin 2011 à octobre 2017 Directeur AFIJ 78-Association pour la Formation et l'Insertion des Jeunes 2 centres de formation -Montigny-Btx et Mantes-la-Jolie-

Management de 2 centres de formation (1 500 000 € de CA annuel, 35 salariés et 1000 stagiaires par an), recrutement des collaborateurs, développement économique et partenarial, gestion des subventions y compris FSE, ingénierie et pilotage des réponses aux appels d'offres.



Août 2009 à mai 2011 Consultant reclassement Divers Cabinets C3-CONSULTANTS & ARCADE -Conseils-RESSOURCES HUMAINES 78-Yvelines, Lyon-



Management transversal, développement des partenariats entreprises, définition des plans de formation et reclassement de salariés licenciés - prestations : contrats dautonomie, bilan de compétences salariés. -



Juillet 2008 à décembre 2008 Conseiller coordonnateur en bilan de compétences ASSOFAC - Mandataire ANPE en bilan de compétences-92 Hauts-de-Seine-

Management transversal, réalisation de bilans de compétences et

Accompagnement dans la mise en œuvre des plans de formation

et des projets professionnels.



Sept. 2005 à juin 2008 Fondateur, Gérant d'agence d'intérim d'insertion -AGii -78 Yvelines-



Sept. 2002 mai 2005 Conseiller ANPE (actuel pôle-emploi) DDA 78,



2002 Formation continue : Formation Ressources Humaines Spécialisation en bilan de compétences, validation des acquis et gestion prévisionnelle des compétences (Université Paris X, Nanterre)



1998 1999 Formation initiale : Maîtrise de sociologie -spécialisation organisations et professions-



AUTRES

- Depuis 2006 participation à la création du réseau franco-allemand de l'intégration (Fondation Genshagen, OFAJ, centre français de Berlin)

- Lauréat en 2005 du concours de création dentreprises co-organisé par le Sénat français (concours talents des cités) pour la création dune Agence dIntérim dInsertion.

- Membre du jury local « Talents des cités » en 2006.

- Auditionner par le sénat français et le parlement allemand sur les questions de lintégration des étrangers en 2006.

- Auditionner pour la création du Schéma Régional de Développement de la Région Île-de-France.

- Administrateur à l'Union Régionale des Organismes de Formation de 2012 à 2017.