Barbara CHARBONNIER-VIGNEUX

Diplômes obtenus :

Expert Judiciaire (Formation à l’UCECAAP)

Expert de Parties

DUDF (Diplôme Universitaire en Droit Funéraire Promotion Jean-Paul DELEVOYE).

Maîtrise en Droit

Licence en Droit

DEUG en Droit

Capacité en Droit



Proposition de services :

Formations : (Entreprises privées ; Collectivités Territoriales et Ecole du Funéraire)

• Les journées « d’actualisation » : Ont pour principal objectif de vous informer en temps réel les dernières règlementations portant sur le Droit Funéraire



• Les journées territoriales : Les points abordés peuvent être divers et variés. Gestion de cimetière, la gestion des concessions funéraires. Le droit funéraire – profondément modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - dispose que la compétence en matière funéraire est exercée par les communes et que les maires exercent des pouvoirs de police « dite spéciale » importants en la matière. Viennent s’ajouter d’autres volets législatifs concernant notamment les réformes sur les soins de conservation, etc.



• L’enseignement : Intervenante professionnelle spécialisée dispensant des formations funéraires, je propose d’intégrer vos cursus de formations funéraires afin d’en assurer le contenu ; cours théoriques, des mises en situation, etc.



L’assistance Funéraire : (Collectivités Territoriales et entreprises privées)

• Entièrement personnalisée, cette assistance funéraire vous est proposée pour vous accompagner dans votre activité au quotidien. Ainsi, par téléphone et par email, vous pouvez expliquer votre problématique liée à votre activité.



Réalisation d’audits de cimetières : (Collectivités Territoriales)

Il s’agit de mettre en adéquation votre cimetière avec la législation en cours afin d’éviter les risques de contentieux, cela porte sur la gestion de votre cimetière.



• Cartographie

• Rédaction ou correction de votre règlement de cimetière

• Relevé de terrain

• Gestion du terrain commun

• Gestions des concessions

• Vérification des titres

• Relevé des inhumations

• Site cinéraire

• Ossuaire

• Etc…



Expert de Partie :

Mes compétences en qualité d’Expert, peuvent être sollicitées lors d’un conflit opposant une famille, une entreprise privée, une commune.



Mes compétences :

Formatrice en Droit Funéraire

Maître en Droit

Diverses publications

Consultante en Droit Funéraire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Reussite du diplôme d'Expert judiciaire en 2017

Audit

