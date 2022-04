Emmanuel MARMUSE

Fort de mes compétences en web, en informatique et surtout en gestion de projet, j’ai eu l’opportunité d’acquérir une solide expérience au fur et mesure des années.



Après un rapide passage en tant que développeur Web, je me suis rapidement spécialisé dans la gestion des projets dans différentes structures (banque et courtage en assurance et prévoyance) tout d’abord sur de la chefferie de projets Web mais également informatique MOA/MOE.



Ayant des appétences naturelles à manager, j’ai eu l’occasion dans un premier temps de faire mes armes avec plusieurs alternants avant de passer à la gestion de plusieurs équipes Web, Informatique, chefferie de projet MOA, Recette applicative, …



Je gère depuis maintenant plus de 6 ans des équipes pluridisciplinaires liées principalement au MOA localisées sur différents sites géographiques (équipes fluctuantes d’environ 10 à 15 personnes), composé de chefs de projets MOA, Test lead et recetteurs Applicatifs (Conception des exigences et cas de tests, automatisation, ...).



Je fais partie du comité de direction depuis 2013 et je gère de nombreux autres projets en direct (projets stratégiques et réglementaire ou encore les projets avec des responsabilités transverses sur les autres directions).



Mes compétences :

Suivi de projet

Gestion de parc informatique

gestion de parc téléphonique

Manager de projet

Gestion de projet web

Management

Project Management Office

Coordination de projets

Direction de projet

Gestion de projet informatique