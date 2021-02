Barbara CHESNEAU-KADDARI

Actuellement à l'écoute de nouvelles opportunités dans le domaine des Ressources Humaines à dominante Gestion du personnel et paie. Titulaire d'un Master 2 Management des Ressources humaines et d'un Master 1 Droit social. Mon secteur d'activité géographique actuel est situé en Haute Garonne mais je suis mobile dans la région Nouvelle Aquitaine.



Actuellement mes compétences sont les suivantes :

- logiciels pratiqués : Pack office, SAP Logon, Neocase power, ADP Decidium, Successfactors, Virtualia

- Droit social, Veille juridique

- Contrôle conformité prévoyance/mutuelle d'entreprise aux CACT

- Gestion de la Base de données (BDES)

- Gestion des alternants, relations écoles et centres de formations

- Administration SIRH et saisi dEVP sur GTA (ADP Decidium), contrôles des EVP sur BP

- Gestion/ADP du personnel de lentrée à la sortie ( contrat de travail, DPAE, visite médicale, entretiens annuels ou de formation, conseils aux collaborateurs ...)

- Elaboration de tableaux de bord sociaux, rétroplanning et supports de formation