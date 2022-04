Alain Franck BECHADE

Mes passions m'animent:



La certification des entreprises de désamiantage,



La pathologies des fondations superficielles:

Auteur du guide du même nom aux éditions du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),

http://boutique.cstb.fr/Product/la-pathologie-des-fondations-superficielles -

Participation au symposium argile de juin 2015

http://sec2015.fr/comites/



Expert construction agréé CRAC depuis 2002 (Convention de Règlement de l'Assurance Construction) spécialisé en mouvements de sols,

Intervenant en LPCT de Talence (Licence Pro Conducteur de Travaux),

Suivi d'une thèse sur ZIG de la végétation sur un site expérimental de Roaillan (Zone d'Influence Géotechnique au sens de la NF P94-500),

Membre du comité scientifique SEC 2015 : retrait et gonflement des sols, climat et construction.