Barbara ELIA

Parcours Universitaire :

J’ai enseigné l’esthétique à la Faculté de Gênes et l’esthétique et la philosophie de la danse à la Faculté de Nice. Comme tout bon prétendant à un poste universitaire, j’ai écrit et publié.



Parcours de Danse :

Après une Formation Professionnelle en Danse à Cannes chez Rosella Hightower, j’ai dansé dans diverses compagnies, participé à plusieurs créations.J'ai également écrit pour la danse, avec la casquette de Critique de danse pour le quotidien italien « Il Secolo XIX » à Gênes.

Actuellement j'enseigne la danse contemporaine,l'histoire de la Danse et de la pédagogie enfant dans le cadre de l'enseignement préparant au Diplôme d’Etat à l'Ecole Supérieure de Danse de Rosella Hightower.Je donne également des cours de danse contemporaine pour enfants et adultes à Nice.



Parcours Thérapeutique :

Cinq ans de Thérapie d’appui avec la Doctoresse d’ACCARDI. L’analyse Freudienne avec Rita BURRAI pendant quatre ans, puis par l’analyse Jungienne avec Pierre TERRE pendant deux ans,trois ans en analyse Psycho-organique avec Maryse TISSINIE. Thérapie de couple avec Elizabeth BRAQUE et Gilles PLACET pendant deux ans et d'une Thérapie psycho-généalogique avec Gilles PLACET pendant un an et demi.

En sus de mon parcours thérapeutique personnel, j’ai suivi une formation complète en Psycho-Bio-Généalogie avec Gilles PLACET, un travail sur l’Arbre Généalogique avec Maureen BOIGEN, et une formation de base à la Communication Non Violente (créée par Marchal B. ROSENBERG) avec Nicole AZINCOURT. Formation en communication thérapeutique avec Thierry TOURNEBISE, psychothérapeute créateur de la thérapie maieusthésique. Je continue actuellement à me former dans ce type spécifique de thérapie et à la CNV.Formée au Référentiel de Naissance, au Massage Cristal et à la Tarot thérapie par Georges Colleuil

