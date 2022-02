Barbara SANSON

Diplômée d'un Master 2 Droit des affaires et fiscalité - DJCE et d'un Certificat d'études spécialisées en droit fiscal, j'ai obtenu mon Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat en novembre 2014.



Après six années d'exercice de la profession d'avocat au sein du cabinet d'avocats ALH Société d'Avocats inscrit au barreau du Havre, je suis actuellement responsable du service juridique au sein de la société COLIN ET ASSOCIES, société d'expertise comptable, appartenant au groupe EUREX.



Mes compétences :

Droit fiscal

Droit des sociétés

Conseil fiscal

Fiscalité patrimoniale

Transmission d'entreprise

Transmission de patrimoine

Contentieux fiscal

Droit des affaires