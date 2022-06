Barbara SODREAU

Le goût du challenge m'a poussé, après 5 années enrichissantes et productives dans le domaine du tourisme au sein de la même entreprise, à intégrer un secteur différent pour y mettre en œuvre mes compétences administratives et commerciales.



Je me suis dirigée vers un poste de chargée de clientèle régionale logistique dans un laboratoire qui traite les polluants du bâtiment et principalement l amiante.



Souhaitant évoluer vers un poste à responsabilités, j'ai intégré la société LOSTE TRADI FRANCE le 29/08/2011 en tant que responsable du service clients de tout le secteur Sud de la France. Je gère donc le service télévente de Peyrolles en Provence soit 12 chargées de clientèles en management direct et 40 commerciaux en management indirect.

Exigeante dans le domaine professionnel, je cherche en permanence à me perfectionner et faire évoluer mes collaborateurs. Mon goût du challenge est très affirmé.

La gestion de notre site de Bron m a été confiée en octobre 2015 où 1 chargée de clientèle évolue sous ma responsabilité.



liens :

www.vtf-vacances.com



www.itga.fr



www.loste.com



Mes compétences :

Responsable

Chargée de clientèle

Organisation

Coordination

Logistique

Polyvalence

Management

Réactivité

Force de proposition

Challenge