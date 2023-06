Barbier VINCENT

De nature responsable et engagée, je suis quelqu'un de persévérant. Mes différents emplois

m'ont permis de travailler en équipe et d'acquérir le sens des responsabilités. Passionné

d'informatique, je possède différents degrés de connaissance dans les domaines de la

bureautique, des systèmes d'exploitation, de l'algorithmique, des langages de programmation

et des réseaux.



Mes compétences :

VLAN et WAN

Matériel informatique

Windows server 2003

GFI

VMWare

Windows 7

Deploiement de systemes d'informations

Active directory

Linux

Firewall

VPN

Wifi centralisé

Mac OSX

Windows xp

C++

Certifié Cisco CCNA4

Open Office & Microsoft Office

Réseau

Informatique