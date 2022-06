Barthélemy SANSON

Journaliste en presse écrite, radio et TV pendant huit ans, j'apporte mon expérience au service de la communication de collectivités territoriales depuis maintenant près de quinze ans : journaliste, relation médias, responsable des publications et directeur éditorial.



Mes compétences :

- Gestion de projets

- Management

- Gestion chaîne éditoriale et graphique

- Rédaction web et print

- Réseaux sociaux

- Relations presse