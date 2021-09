Bastien CHAMAILLARD

Aujourd'hui diplômé Ingénieur Réseaux et Systèmes d'Information de l'ENSEIRB-MATEMCA, je souhaite m'investir dans des projets professionnels pour mettre en oeuvre mes compétences.



Ma formation d'ingénieur en alternance s'étant déroulée sur trois ans en alternance, j'ai pu acquérir tout d'abord un savoir faire dans l'automatisme industriel les deux premières années, réalisant des programmes automates pour des chaines de production comme BLEDINA à Brive la Gaillarde par exemple.



Par la suite, j'ai décidé de me spécialisé dans les systèmes d'information pour ma dernière année. Pour cela, je suis rentrée dans une nouvelle société dans laquelle j'ai été nommé responsable du projet d'optimisation de son SI. J'ai managé une équipe sur ce projet notamment pour la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel permettant d'identifier le besoin pour le nouveau système.



De ces trois années d'expérience, je souhaite orienter ma carrière professionnelle dans le domaine fonctionnel



Après 1an et demi passé au Crédit Agricole Charente Périgord en tant que Gestionnaire du projet NICE pour la migration du système informatique, je suis poursuis actuellement ma carrière au sein de Sogeti en tant que Service Manager.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique