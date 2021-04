Bastien GAMBOA

Please take a look at my website (including my English CV) :

www.alastat.com



Mes compétences :

ArcGIS

Biostatistique

Écologie

HTML

Linux

Machine Learning

Mathlab

Microsoft Word - Excel

Microsoft Word - Excel - Powerpoint

Microsoft Word Excel

MINITAB

Modélisation

Scilab

Statisticien

Statistique

UNIX

Word – Excel – Powerpoint

R

LaTeX