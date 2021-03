Bastien LECOMPT

Lors de ma formation d'ingénieur réseaux et télécoms, j'ai développé et mis en application mes compétences dans le domaine de la communication unifiée Alcatel avec l'entreprise NXO France.



Suite à ce cursus en apprentissage, j'ai travaillé pendant cinq ans dans une division réalisant de la planification en tant que gestionnaire d'un outil de programmation et de conduite de projet.



En poste depuis quelques mois dans un pôle spécialisé en formation, je cherche à développer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Alcatel

Alcatel lucent

Communications

Communications unifiées

OXE

SIP

Telecom

Télécommunications

Téléphonie

ToIP

VoIP