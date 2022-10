Bonjour,



Merci de prendre le temps de regarder mon viadeo



Madame, Monsieur,



Avec plus de 25 ans d’expériences professionnelles à mon actif, je recherche actuellement un emploi en tant qu’ employée administrative ou dans le domaine des achats.

Aspirant à donner un nouveau tremplin à ma carrière et vivement intéressé par votre secteur d’activité, je me permets de vous adresser ma candidature.



Lors de mes différents postes, j’ai acquiert un bon nombre de compétences dans : la gestion des ressources, l’assistance technique, la tenue d’un agenda, la saisie administrative, la relance téléphonique, le traitement des demandes adressées aux achats, la gestion des fournisseurs, la préparation d’appels d’offres, l’accueil des fournisseurs et la négociation des prix.



Ma maîtrise des logiciels SAP, Odyssée ou encore Horoquartz ainsi que mon savoir-faire solide me permettent de vous garantir ma technicité et ma rigueur, et je suis par ailleurs, doté d’une grande facilité d’adaptation et d’un grand relationnel. Soucieuse du travail bien fait, je suis aussi prévenante, autonome et rigoureuse.



Souhaitant que ma formation et mon expérience puissent vous être utiles, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à l’examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Afin de vous exposer la description de mes compétences et les motivations qui m’animent, je serais heureuse de pouvoir vous rencontrer prochainement.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Lydie Legrain



Mes compétences :

SAP