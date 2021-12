Bastien MOUGET

Ayant grandi avec l'informatique, j'ai sus resté à l'écoute des évolutions et ainsi développer de solides compétences en programmation web et desktop.



De nombreux projets de développements, m'ont été confiés au sein de groupes tel que Visteon, Neolia et m'ont permis de perfectionner mon expérience dans des domaines divers tel que la traçabilité et la supervision MES, gestion immobilière via ERP ou encore la gestion de la relation client CRM.



Il existe plusieurs moyens de développer une application, il est important de choisir le plus efficient dés le départ.

C'est pour cela que je suis polyvalent sur les langages, bases de données et systèmes d'exploitation, toujours passionné par mon métier et avide de connaissances.

Avec sans cesse le souci du code évolutif et maintenable, la recherche des meilleurs outils et technologies pour améliorer la qualité d'un projet.



Curieux et autodidacte ou en collaboration avec les équipes, fort de proposition, je suis innovant et partage mes bonnes pratiques avec l'équipe.



Qui plus est, je réalise la rédaction documentaire ainsi que la formation des utilisateurs.



www.Neitsab.fr



Langages : HTML5, CSS3, Javascript, PHP, Python, Perl, Bash, C/C++, CGI, SQL, C# (ASPX, Winform et Service), Visual Basic, XML, Java (Android), VALA.

Frameworks : Symfony, jQuery, AngularJS, .NET

Technologies : NodeJS, AJAX, IoT Sigfox, SSH, FTP, HTTP, SOAP/WebServices, NTLM, LDAP.

Databases : Oracle, MySQL, Postgre, SQLServer, SQLite, Access.



Autres : Visual Studio, Mono Develop, Arduino, RaspberryPi, Export (PDF, Excel, HTML, ...).



Mes compétences :

Html5

Css3

JavaScript

Php

Python

Perl

Bash

C/C++

Cgi

Sql

C#

Aspx

Basic

Xml

Java (Android)

Visual Studio

Oracle

MySQL

PostgeSql

SqlServer

SQLite

Access

NodeJS

Ajax

IoT Sigfox

Ssh

Ftp

Http

Soap

Ntlm

Ldap

Symphony

Jquery

AngularJs