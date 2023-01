Bastien PHILIPPE

Www.i-rinn.com



Je suis né en 1980 en région Parisienne. Après avoir suivi une

formation d'ingénénieur du son, j'ai débuté ma carrière en tant que

compositeur et sound-designer pour le petit et le grand écran. Le besoin

inné de relever de nouveaux défis et le désir d'accompagner mon univers

sonore m'ont amenés quelques années plus tard vers les métiers de

l'image. Attiré par les techniques les plus complexes, je me suis enfin

spécialisé dans la 3D, tout un monde qui ne cesse de me fasciner...



De multiples voyages et la rencontre de professionnels

enthousiastes m'ont donné l'opportunité de travailler sur des projets

très hétéroclites, développant ainsi de fortes capacités d'adaptation,

essentielles dans un univers en évolution permanente.



Passionné par la création digitale sous toutes ses formes, mon

parcours me permet de surmonter les contraintes inhérantes à chaque

projet, d'y apporter des solutions globales, mais surtout les mieux

adaptées aux objectifs recherchés.



Mes compétences :

Design produit

Modélisation 3D

Visualisation 3D

Motion Design

Illustration

Animation 3D