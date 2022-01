Bastien POTIRON

Langages informatiques étudiés : C, Java, PHP, SQL, Script shell.

Configuration matérielle (cisco, niveau CCNA) : VLAN, routage inter-VLAN, ACL, Firewall.

Services mis en places : Samba, DNS, DHCP, Active directory, VPN, radius, LDAP.

OS étudiés : Linux (Ubuntu, Mandriva et Débian principalement) et Windows (XP, Vista, Seven, Serveur2003, Serveur2008).

Normes étudiées : ISO 9001, ISO 27001, ITIL (niveau Foundation).



Mes compétences :

Active Directory

Qualité

ITIL

Sécurité

Cisco

Réseaux

Linux

Shell script

Microsoft Exchange Server

Microsoft Windows

Centreon et Nagios

Monitoring

Windows PowerShell

VMware ESX

SonicWALL

Microsoft Windows Server

Fortinet

Microsoft SQL Server

Hyper-V