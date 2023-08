Baude BERTRAND

Après 12 années de conseils auprès des chefs d'entreprises dans le secteur bancaire, j'accompagne aujourd'hui ces derniers dans la recherche de surfaces de bureaux, tant à la vente qu'à la location, et que cela soit dans le cadre de profils Utilisateurs ou Investisseurs.



Expérience précédente :

Chargé d'affaires entreprises puis Manager d'équipe commerciale chez Bpifrance; Clientèle composée de sociétés situées entre 1,5 M€ et 800 M€ de CA, tous types d'activités, de l'artisanat aux grands groupes commerciaux, en passant par l'industrie, la GMS et les investisseurs immobiliers.



Les interlocuteurs :

CEO, PDG, DAF, Responsables de Business unit et comptables, les intervenants en Fonds Propres, les interlocuteurs institutionnels (BDF, Région, CCI,Préfecture, etc.), ainsi que les experts comptables, courtiers et autres conseils des PME.