Bausela FRANCK

Ingenieur Arts et Metiers, Black Belt 6 sigma

20 ans d’expérience managériale en environnement industriel.

Capacité à motiver une équipe pour surpasser les contraintes techniques et satisfaire ses clients.

Expertises : Mécanique, Machine spéciale, Agroalimentaire.

Faculté à fédérer, motiver et manager des équipes d'ouvriers, techniciens et cadres.

Rigoureux, pragmatique, fiable, sens des responsabilité, sens de l'écoute, leadership.

Anglais courant : 20 ans de travail en environnement anglophone.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bureau d'études

Black Belt Lean 6 sigma

Sécurité alimentaire