Baye Demba DIACK

Postes cibles : Gestionnaire de bases de données, développeur dapplications(métiers,web, mobile, cartographie), intégration de données, traitement de données d'enquête.



Domaines : Informatique, Statistique, collecte et traitement de données, système dinformation, bases de données, enseignement et formation etc.



Profil: Bac+5, Ingénieur en Étude et développement possédant une solide expérience en développement de logiciel, ladministration des bases de données, et la collecte et le traitement de données, capacité à travailler en équipe, passionné par la technique et possède une curiosité intellectuelle qui me permet dappréhender dautres environnements techniques.





Mes compétences :

Admin BD

SQL Server

PHP5

Développeur

Traitement de données d'enquêtes