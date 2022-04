Be Ing CONSULT

Be Ing : prestations de service et conseil.



Principaux domaines d'interventions :



Organisation Industrielle, Qualité, Sécurité, Environnement:, Assurance Qualité, Performance Industrielle

Services : Assistance à la certification ; Audit ; Gestion Fournisseur et Audit, Assistance et rédaction documentaire, Formation, Gestion de projet, ...



Nos secteurs d'activités : Aéronautique, Ferroviaire, Automobile.



Mes compétences :

Externalisation de la fonction Qualité

Externalisation Sourcing / Audit Fournisseur

Accompagnement changement

Conduite de Projet

Accompagnement de projet

Amélioration Continue

Suivi des fournisseurs

Lean manufacturing

Audit qualité

Analyse financière

AMDEC/FMECA

Analyse stratégique

Analyse fonctionnelle