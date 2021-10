Béatrice BOLLING

❶ Mon métier : Directeur marketing international senior avec background commercial (category management, key account management, management et organisation d’équipes de vente), et achats (distribution spécialisée).



❷ Mes succès : Management BtB & BtC international (Danone Group, Wyeth Lederlé, Newell Rubbermaid, VELUX Group, Akzo Nobel et PME - ETI) avec les résultats suivants :

- Développement et déploiement de stratégies gagnantes et différenciantes en BtoB et BtoC, dans les univers de la GSB, du 2nd œuvre du bâtiment et de la décoration intérieure.

- Construction d’équipes interculturelles motivées, performantes, et heureuses

- Adhésion locale et globale / adoption de stratégies de transformation de marque/ client 360 sur des marchés extrêmement compétitifs, en surmontant d’importants challenges (marché sous domination monopolistiques, contraintes légales fortes, entreprises en situation de retournement ).

- Lancements marques / produits/ offres globaux nombreux et réussis sur des circuits offline et online.

- Management du changement et digitalisation (marketing relationnel, webretail, SMM- management des social media et des communautés-, CRM, fidélisation)



❸ Mon truc en plus : Maman d’un enfant autiste, il y a 8 ans, j’ai converti un challenge personnel en transformation digitale de l’entraide et du partage collaboratif entre familles touchées par l’autisme.

Mais aussi

- Leader enthousiaste et convaincant apprécié pour sa capacité et son énergie à comprendre et satisfaire la demande client, particulièrement dans les contextes d’innovation et de changement

- Management des équipes et développement dans des contextes organisationnels matriciels et internationaux.

- Créativité et adaptabilité /agilité





CMO, Directeur Marketing, Achats, Category Management, Marques Distributeur, Stratégie de marque, GSB, GSS, GSA, Grande consommation, Second Œuvre du Bâtiment, Management, Distribution, Marketing International, Stratégie Marketing, Business Development, Innovation, CRM, Digital, Communication, Data, P&L, ROI



Mes compétences :

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Community management

Management

Communication

Marketing stratégique

category management

business development

Merchandising

Marques