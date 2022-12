Béatrice BOYER

Dynamique, sociable, positive, curieuse et aimant par dessus tout apprendre, capable de mener de front plusieurs projets et missions avec une réelle volonté d'atteindre les buts fixés soit par moi (je suis autonome) soit par mes supérieurs.

Profil international (plus d'un an passé à l'étranger, puis de nombreux voyages d'affaire dans le cadre de mes fonctions) et désireuse d'évoluer dans un environnement multiculturel.

Je pense que l'on s'enrichit des différences et que la synergie qui en découle est essentielle au sein d'une entreprise.

Capacités de management (des équipes de plus d'une dizaine de personnes managées à mon actif, toujours dans la joie, la bonne humeur et le respect voire le dépassement des objectifs fixés).



Mes compétences :

Business

Business developer

Cosmétiques

Export

Export management

International

Management

Management international

Parfumerie

Négociation

Marketing

Développement commercial

Business development

Vente

Communication

Agroalimentaire

Cosmétique

Complément alimentaire

Nutraceutique