Béatrice BUBENICEK

Mon approche est avant tout humaniste et bienveillante.

Ma boite à outils* est riche et accessible à tous, me permettant de travailler sur-mesure à partir de Vous et de Votre problématique.



Jai un parcours professionnel de cheffe dentreprise dans le conseil en communication depuis plus de 30 ans, avec en parallèle des recherches et formations à de multiples outils de développement humain.

Depuis une dizaine dannées, jaccompagne des femmes, des hommes, des particuliers, des professionnels, en développement personnel que ce soit en séances individuelles (présentiel et visio) ou en ateliers de groupe.



Que vous traversiez des changements, que vous rencontriez des conflits, que vous vous sentiez dans un mal-être, ... ou encore que souhaitiez poser de nouvelles actions ou que vous vous questionniez sur votre projet de vie ...

Mon intervention a pour but de vous aider à (re)trouver votre chemin,votre place..., à avancer vers plus de sens afin que vous puissiez à nouveau oser vous déployer !



Alors, si vous vous posez des questions sur vous-même, sur votre chemin, sur votre place..., j'apporte un éclairage différent pour une nouvelle prise de conscience afin de permettre à chacun de retrouver sa « vague intérieure », celle du bien-être, de la joie, de la confiance, de la sérénité, de lestime de soi, de la liberté



Jaide chacun à trouver sa place,

là où il sera le mieux avec lui-même,

pour être le mieux possible dans sa vie.





OSEZ DÉPLOYEZ-VOUS !





* Pour dépasser vos freins et retrouver la liberté :

- sophorologie-active© : gérer ses émotions

- access bars© : libérer des mémoires cellulaires

- constellations familiales et professionnelles : déconstruire les schémas de souffrance, et permettre de visualiser, de ressentir, d'apaiser et surtout dévacuer.